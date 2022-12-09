Хосе Феликс: Роналду подпишет контракт с «Аль-Нассром» в Саудовской Аравии после ЧМ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прилетит в Эр-Рияд, для того чтобы подписать контракт с «Аль-Нассром», после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Форвард осознаёт, что его будущее – в саудовском футболе.

«Криштиану Роналду проводит последние дни с Португалией на чемпионате мира. Они всё ещё продолжают борьбу за титул, но Роналду полностью осознаёт своё будущее и знает, что оно в саудовском футболе.

Он достиг абсолютной договорённости с саудовской командой. Ему необходимо лишь принять решение о подписании контракта после того, как он познакомится с клубом, прилетев туда.

Что за команда? Это команда, которая пытается расти и вернуть себе доминирующее положение в саудовском футболе, которое она растеряла в последнее время.

Контракт будет рассчитан на 2,5 года, часть денег он получит за игру и очень большую часть за рекламу.

Если ничего не изменится в ближайшее время, то по окончании чемпионата мира он прилетит в Эр-Рияд и подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии, что, мы надеемся, послужит хорошим толчком для улучшения имиджа страны», — приводит слова журналиста испанской Marca Хосе Феликса издание Goal.com.

Напомним, Роналду является свободным агентом после того, как его предыдущая команда, «Манчестер Юнайтед», расторгла с ним контракт в ноябре. По слухам, футболист договорился о переходе в саудовский «Аль-Насср» в январе, подписав контракт на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн в год. Сам Роналду опровергал эту информацию. В СМИ сообщалось о том, что он ждёт предложений от европейских грандов.

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