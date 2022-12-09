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Уайт покинул расположение сборной Англии из-за конфликта с помощником Саутгейта

Уайт покинул расположение сборной Англии из-за конфликта с помощником Саутгейта
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Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Бен Уайт покинул расположение национальной команды на чемпионате мира в Катаре из-за конфликта с тренером Стивом Холландом — помощником Гарета Саутгейта. Об этом сообщил Daily Star.

Ранее в официальном заявлении сборной Англии отъезд футболиста объяснялся личными причинами.

Защитник был недоволен в расположении команды и изо всех сил пытался общаться с партнёрами. По информации источника, между Холландом и Уайтом произошёл конфликт, когда футболист пришёл на собрание команды перед матчем группового этапа со сборной США, не зная важных сведений об игроках соперника. Ссора на глазах команды стала переломным моментом.

Было принято обоюдное решение отстранить его от участия в турнире, футболист не вернётся в Катар.

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