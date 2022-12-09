«Он меня толкнул, и я попёр на него». Онопко рассказал о стычке с Набабкиным на тренировке

Виктор Онопко, ранее входивший в тренерский штаб московского ЦСКА, рассказал о стычке с футболистом армейцев Кириллом Набабкиным на тренировке. Напомним, сейчас Онопко входит в штаб сборной России и «Ростова», которыми руководит Валерий Карпин.
«Берегут ли меня футболисты на двухсторонках во время тренировки? Если бы! Бывало, подкатывались очень жёстко. Один раз даже стычка была с игроком. С Набабкиным.
Даже на тренировках и даже будучи тренером, я никогда не хотел проигрывать. Футболистам нравилось, когда я заводился. В такие моменты я снова становился игроком. Иногда даже нашим тренерам прилетало от меня за плохое судейство.
Мы играли в короткий футбол — пять на пять. Набаба пробросил, а я пошёл в жёсткий стык. После него он на меня очень сурово посмотрел и оттолкнул. Мне это не понравилось, и я попёр на него. Но потом, видимо, у нас у обоих что-то в голове щёлкнуло и Кирилл понял, что он игрок, а я понял, что тренер. Так что прямо на месте всё уладили, пожали руки», — приводит слова Онопко Sport24.
- 9 декабря 2022
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