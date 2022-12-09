Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он представляет не только сборную, но и свой клуб». Президент «ПСЖ» — о Мбаппе

«Он представляет не только сборную, но и свой клуб». Президент «ПСЖ» — о Мбаппе
Комментарии

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о форварде парижан и сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Для меня он очень классный игрок и хороший человек, профессионал. Так что было действительно важно, чтобы он остался и не ушёл бесплатно. Это ещё один важный момент, но, как я всегда говорил, я доверяю ему, доверяю его семье, потому что мы создали нечто вроде особых отношений с игроком и с ними. Он парижанин, он француз и гордится тем, что всегда был во Франции. Он собирается встретиться с Англией, и вот в чём дело – он представляет не только Францию и свою национальную команду, но также и свой клуб», — приводит слова Нассера Аль-Хелаифи Sky Sports.

Сборные Англии и Франции встретятся в матче 1/4 финала чемпионата мира завтра, 10 декабря. Начало игры — в 22:00 мск.

Календарь матчей ЧМ-2022
Новость по теме
Президент «ПСЖ» рассказал о планируемых переговорах с Лионелем Месси

Видео: Самые старые и молодые участники чемпионата мира в Катаре

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022