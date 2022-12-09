«Он представляет не только сборную, но и свой клуб». Президент «ПСЖ» — о Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о форварде парижан и сборной Франции Килиане Мбаппе.
«Для меня он очень классный игрок и хороший человек, профессионал. Так что было действительно важно, чтобы он остался и не ушёл бесплатно. Это ещё один важный момент, но, как я всегда говорил, я доверяю ему, доверяю его семье, потому что мы создали нечто вроде особых отношений с игроком и с ними. Он парижанин, он француз и гордится тем, что всегда был во Франции. Он собирается встретиться с Англией, и вот в чём дело – он представляет не только Францию и свою национальную команду, но также и свой клуб», — приводит слова Нассера Аль-Хелаифи Sky Sports.
Сборные Англии и Франции встретятся в матче 1/4 финала чемпионата мира завтра, 10 декабря. Начало игры — в 22:00 мск.
Видео: Самые старые и молодые участники чемпионата мира в Катаре
- 9 декабря 2022
-
11:32
-
11:27
-
11:17
-
11:13
-
10:55
-
10:54
-
10:26
-
10:23
-
10:16
-
10:00
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:53
-
09:43
-
09:31
-
09:21
-
09:11
-
08:30
-
08:30
-
08:05
-
08:00
-
07:54
-
07:25
-
07:04
-
07:00
-
07:00
-
06:29
-
05:52
-
04:50
-
04:49
-
04:24
-
03:44
-
03:41
-
02:51