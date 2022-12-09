«Митро в огне». Сербские болельщики посвятили песню нападающему Александру Митровичу

Болельщики баскетбольного клуба «Партизан» посвятили песню нападающему футбольной сборной Сербии Александру Митровичу.

Митрович посетил матч баскетбольной Евролиги между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» (73:76). Болельщики исполнили известный хит Freed from Desire итальянской певицы Gala, переделав припев трека так, чтобы получилось «Mitro on fire» («Митро в огне». — Прим. «Чемпионата»).

Александр Митрович является воспитанником футбольного «Партизана». За родную команду форвард сыграл 28 матчей, в которых забил 13 голов. В сезоне-2022/2023 Митрович играет за лондонский «Фулхэм».

Митрович — лучший бомбардир в истории сборной Сербии по футболу. 28-летний нападающий стал автором 52 голов в 79 проведённых встречах в составе национальной команды. Сербская команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира 2022 года в Катаре, заняв третье место в группе с Бразилией, Швейцарией и Камеруном. Митрович забил два гола в трёх матчах.