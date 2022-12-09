Венгер рассказал, что ФИФА не планирует проводить чемпионат мира каждые два года

Бывший тренер лондонского «Арсенала», а ныне глава отдела по глобальному развитию футбола ФИФА Арсен Венгер высказался об идее проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.

«Меня попросили подумать об этом, и мне показалось, что это неплохая идея. Но такое развитие событий потребовало бы полного пересмотра календаря квалификаций. Мы движемся не к этому сегодня, скорее, к неизбежным четырёхлетним циклам с чередованием чемпионата мира, чемпионата мира среди женщин, который приобретает всё большее значение, чемпионата Европы и клубного мирового первенства», — приводит слова Венгера L’Equipe.

Действующим чемпионом мира является команда Франции, которая на предыдущем мировом первенстве в России в финальном матче обыграла сборную Хорватии со счётом 4:2.

Видео: Как выступали хозяева предыдущих чемпионатов мира