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Венгер рассказал, что ФИФА не планирует проводить чемпионат мира каждые два года

Венгер рассказал, что ФИФА не планирует проводить чемпионат мира каждые два года
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Бывший тренер лондонского «Арсенала», а ныне глава отдела по глобальному развитию футбола ФИФА Арсен Венгер высказался об идее проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.

«Меня попросили подумать об этом, и мне показалось, что это неплохая идея. Но такое развитие событий потребовало бы полного пересмотра календаря квалификаций. Мы движемся не к этому сегодня, скорее, к неизбежным четырёхлетним циклам с чередованием чемпионата мира, чемпионата мира среди женщин, который приобретает всё большее значение, чемпионата Европы и клубного мирового первенства», — приводит слова Венгера L’Equipe.

Действующим чемпионом мира является команда Франции, которая на предыдущем мировом первенстве в России в финальном матче обыграла сборную Хорватии со счётом 4:2.

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