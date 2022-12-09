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«Спартак» сыграет с болгарским «Ботевом» на сборе в ОАЭ

«Спартак» сыграет с болгарским «Ботевом» на сборе в ОАЭ
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Московский «Спартак» определился с планами команды на зимнюю паузу. Основной состав соберётся в Москве после отпуска 10 января. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

На 11 и 12 января у футболистов запланировано углублённое медицинское обследование, которое пройдёт в Москве, а на следующий день игроки отправятся в ОАЭ. Там команда проведёт два сбора — с 13 по 27 января в Дубае и с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби.

Известен один из соперников «Спартака» по контрольным матчам: 27 января им станет болгарский «Ботев» из Пловдива. В Абу-Даби красно-белые примут участие в товарищеском турнире «Зимний Кубок РПЛ». 2 февраля «Спартак» сыграет с «Ростовом», 6 февраля — с «Краснодаром», а 10 февраля — с «Сочи».

Третий сбор москвичей пройдет в турецком Белеке с 14 по 20 февраля.

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