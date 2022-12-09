Габулов: доминация «Зенита» убивает интерес к РПЛ. Связываю это преимущество с Семаком

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов заявил, что доминирование санкт-петербургского «Зенита» в РПЛ убивает интерес к чемпионату.

«Говорят, что доминация «Зенита» убивает интерес к РПЛ? Абсолютно так. Убивает. Связываю такое преимущество в первую очередь с Семаком. Он подбирал игроков, выстраивал игру. Но такая доминация — не проблема «Зенита», а проблема всей нашей футбольной системы», — приводит слова Габулова «Матч ТВ».

Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством петербуржцы четыре раза подряд стали чемпионами Российской Премьер-Лиги. В текущем сезоне чемпионата России сине-бело-голубые занимают первую строчку в турнирной таблице после 17 сыгранных туров, опережая своих ближайших преследователей на шесть очков.