Скира: «Интер» планирует выкупить права на Ачерби
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Итальянский «Интер» планирует оставить защитника Франческо Ачерби, арендованного из «Лацио», на постоянной основе. Об этом сообщил журналист Николо Скира.
«Интер» работает над подписанием постоянного контракта с Франческо Ачерби в конце сезона. Центральный защитник хочет и будет настаивать на том, чтобы остаться. «Лацио» просит за него € 3,5-4 млн, но «нерадзурри» хотят заплатить меньше (около € 1,5 млн, если «Интер» выйдет в Лигу чемпионов сезона-2024/2025)», — написал Николо Скира в «Твиттере».
«Интер» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022-2023. Команда набрала 30 очков после 15 проведённых встреч. Лидирует «Наполи» (41).
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