«Это ранний финал». Венгер — о матче ЧМ-2022 Англия — Франция

Бывший тренер лондонского «Арсенала», а ныне глава отдела по глобальному развитию футбола ФИФА Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Англии и Франции. Игра состоится завтра, 10 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.

«У Франции есть потенциал в части физической подготовки, который явно выше, чем у других команд, возможно, за исключением Англии. В этом смысле полузащитники, особенно Джуд Беллингем, могут проявить себя хорошо. Вот почему Англия, возможно, является той командой, которая может нанести Франции наибольший ущерб на этом турнире. Это ранний финал (улыбается)», — приводит слова Венгера Get French Football News.

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