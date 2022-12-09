Кафанов: игра вратаря Марокко с Испанией сопоставима с тем, что сделал Акинфеев для России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сравнил игру голкипера национальной команды Марокко Яссина Боно в серии послематчевых пенальти против Испании в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре с выступлением Игоря Акинфеева в такой же ситуации на мундиале 2018 года в России.

«То, что сделали Яссин Боно и Игорь Акинфеев, сопоставимо по значимости для Марокко и России. Для нас это имело большое значение, для них тоже. В том огромном успехе, которого мы добились, попав в восьмёрку сильнейших на ЧМ, есть огромный вклад Игоря», — приводит слова Кафанова Metaratings.

Голкипер сборной Марокко Яссин Боно своей игрой в серии пенальти с Испанией помог своей команде победить и выйти в 1/4 финала турнира. То же самое на чемпионате мира 2018 года сделал вратарь сборной России Игорь Акинфеев.

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