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«Он заставил замолчать критиков». Джеррард — о Хендерсоне

«Он заставил замолчать критиков». Джеррард — о Хендерсоне
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Бывший футболист «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался об игре полузащитника сборной Англии Джордана Хендерсона на чемпионате мира в Катаре.

«Очевидно, что, будучи болельщиком сборной, я слежу за Англией и Джорданом. Я думаю, что он был безупречен как на поле, так и за его пределами. В последней встрече он, очевидно, был лучшим игроком матча. Очень заслуженно, он заставил замолчать критиков, которые по какой-то причине, кажется, указывают пальцами на Джордана.

В бытность полузащитником находившись рядом с Джорданом ежедневно, видя его самоотверженность и тяжёлую работу, я не удивлён, что он демонстрирует такой уровень игры. Я рад за него.

Думаю, что в Англии много молодых невероятных талантов. Но нужны и опытные игроки, которые позиционно дают молодым возможность выбегать в атаку», — приводит слова Джеррарда официальный сайт «Ливерпуля».

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