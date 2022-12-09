Павлюченко — о словах Венгера: получается, в России больше не будет чемпионатов мира?

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко отреагировал на слова главы отдела глобального развития футбола ФИФА Арсена Венгера о проведении чемпионатов мира зимой в африканских странах.



«Арсен Венгер предложил проводить чемпионаты мира зимой… Всё время в Катаре, что ли? Наверное, это неправильный подход. Любая страна хочет провести чемпионат мира.



В России был чемпионат мира. Но мы же зимой не можем проводить из-за погодных условий. Я считаю, что это глупый подход. Многие страны хотят провести чемпионат мира, но погодные условия не у всех хорошие. Глупо. Меня это не устраивает (смеётся)! Получается, что в России больше никогда не будет чемпионатов мира, ха-ха», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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