Дидье Дешам отказался комментировать своё будущее в сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал слухи о том, что он покинет национальную команду после чемпионата мира 2022 года в Катаре и его заменит Зинедин Зидан.

«Моё будущее и приход Зидана? Спасибо за вопрос, сейчас не время говорить об этом. Всё, что мы хотим сейчас, это пройти в полуфинал чемпионата мира», — приводит слова Дешама с пресс-конференции инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Сборная Франции сыграет в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре против национальной команды Англии завтра, 10 декабря, начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Дешам работает со сборной Франции с 2012 года. Под его руководством французы выигрывали чемпионат мира 2018 года и выходили в финал чемпионата Европы 2016 года. По слухам, по окончании турнира в Катаре Дешама может сменить Зидан.

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