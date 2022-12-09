Дуймович: сборную России боялись в Европе. Переход в Азию — потеря для УЕФА

Бывший футболист «Локомотива» и «Динамо» Томислав Дуймович оценил идею перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Если российский футбол перейдёт в АФК, то это будет большая потеря для УЕФА. Почему? Да посмотрите, кто тренировал ту же сборную России: Хиддинк, Адвокат, Капелло. В Европе не только следили за российским футболом, но и боялись сборную России. А какие были качественные футболисты: Аршавин, Павлюченко и многие другие. Они играли в Европе, и их уважали.
Как я сказал, выход России из европейского футбола – это потеря только для УЕФА. Минус ли это для российского футбола? Никто пока этого не скажет. В любом случае это пойдёт на пользу сборной России. Национальная команда должна участвовать в международных турнирах. Также для азиатских команд и сборных будет хорошо получить к себе в соперники российские клубы и сборную. Сейчас видно, как те же самые Япония и Южная Корея на этом чемпионате мира выбивают европейские топовые сборные. Это будет российскому лишь футболу в плюс. Почему нет?» — приводит слова хорвата Sport24.
Сборная России отстранена от участия в официальных международных матчах решением УЕФА. Российская национальная команда провела товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
- 9 декабря 2022
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