Смородская прокомментировала слова Венгера, предложившего проводить чемпионаты мира зимой

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова главы отдела глобального развития футбола ФИФА Арсена Венгера о проведении чемпионатов мира зимой в африканских странах.



«Проводить чемпионаты мира зимой — вариант нормальный, рабочий. Но я бы не стала обобщать. Я бы проводила чемпионаты мира, как и раньше, летом. В случае, если выберут африканскую страну местом проведения чемпионата мира, тогда зимой. В остальных случаях — нет», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Решение о проведении турнира в конце календарного года было принято из-за климатических условий.