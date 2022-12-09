Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смородская прокомментировала слова Венгера, предложившего проводить чемпионаты мира зимой

Смородская прокомментировала слова Венгера, предложившего проводить чемпионаты мира зимой
Комментарии

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова главы отдела глобального развития футбола ФИФА Арсена Венгера о проведении чемпионатов мира зимой в африканских странах.

«Проводить чемпионаты мира зимой — вариант нормальный, рабочий. Но я бы не стала обобщать. Я бы проводила чемпионаты мира, как и раньше, летом. В случае, если выберут африканскую страну местом проведения чемпионата мира, тогда зимой. В остальных случаях — нет», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Решение о проведении турнира в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

Новость по теме
Венгер предложил проводить чемпионаты мира зимой после турнира в Катаре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022