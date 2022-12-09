Холанд: мечтаю представлять Норвегию на чемпионате мира. Там выступают лучшие игроки

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд заявил, что мечтает представлять свою страну на чемпионате мира по футболу, и поделился впечатлениями от мундиаля 2022 года в Катаре.
«Перерыв в середине сезона из-за чемпионата мира — это хорошая возможность перезагрузиться. Конечно, каждый игрок хочет попасть на чемпионат мира. Я мечтаю представлять там свою страну, и я буду усердно работать, чтобы однажды добиться этого. Но перерыв пошёл на пользу. У меня была возможность отдохнуть, отвлечься от футбола на несколько недель и набрать форму. Я не могу дождаться, когда сезон возобновится. Я рвусь в бой.
Чемпионат мира по футболу — отличное зрелище для любого футбольного болельщика. Конечно, я бы предпочёл играть там. Интересно наблюдать за лучшими командами и лучшими игроками. Уже было несколько фантастических матчей и несколько неожиданных результатов. А сейчас начинается самая захватывающая часть турнира — одна маленькая ошибка, и ты можешь вылететь. Это делает чемпионат мира ещё более интересным для просмотра», — приводит слова Холанда The National News.
Напомним, сборная Норвегии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Топ-футболисты, которые не сыграют на чемпионате мира
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