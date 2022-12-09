Владимир Гранат: при проведении чемпионатов мира зимой нужно учитывать мнение футболистов
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался об идее проводить чемпионаты мира по футболу в зимнее время года. Напомним, ЧМ-2022 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Решение о проведении мундиаля в зимнее время года было принято из-за чрезмерной жары в Катаре летом.
«Наверное, можно выборочно проводить чемпионаты мира зимой. Не во всех странах Европы тепло зимой. Что касается африканских и тёплых стран, то почему бы и нет? Конечно, можно проводить чемпионат мира зимой. Тем более опыт уже есть. Соответственно, при проведении чемпионатов мира зимой нужно будет учитывать мнение тренеров и футболистов», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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