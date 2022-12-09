Андрей Канчельскис предположил, что матч Нидерланды — Аргентина дойдёт до серии пенальти
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельксис поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Нидерландов и Аргентины. Игра состоится сегодня, 9 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.
«Не вижу фаворита в этом матче. Встретятся две великие команды. Думаю, что этот матч дойдёт до серии пенальти. Если в группе можно было сделать ошибку, как это сделала Аргентина, то сейчас всё заточено на результат и ошибок не бывает», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Решение о проведении турнира в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
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