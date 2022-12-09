Ведущее СМИ Португалии уверено, что Роналду вновь не попадёт в стартовый состав сборной

В четвертьфинальном матче ЧМ-2022 с Марокко нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вновь останется на скамейке запасных. Его место в стартовом составе займёт хорошо проявивший себя Гонсалу Рамуш, уверено ведущее издание Португалии A Bola.
Напомним, завтра, 10 декабря, сборные Марокко и Португалии сыграют в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2022. Начало встречи — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В 1/8 финала мундиаля 2022 года сборная Марокко встречалась с Испанией. Последняя оставшаяся на турнире африканская команда добилась победы в серии пенальти (0:0, 3:0 — по пенальти).
Сборная Португалии провела встречу с национальной командой Швейцарии. Португальцы отправили в ворота Яна Зоммера шесть мячей и прошли в следующую стадию чемпионата мира (6:1). Роналду начал эту встречу в запасе и вышел на поле лишь в концовке второго тайма.
- 9 декабря 2022
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