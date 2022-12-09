Сантуш: Роналду был недоволен разговором перед матчем со Швейцарией. Это нормально

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о разговоре с форвардом Криштиану Роналду перед матчем 1/8 финала с командой Швейцарии (6:1).
«Он никогда не говорил мне, что собирается покинуть команду. Нужно посмотреть, каково его отношение. Он праздновал голы со своими товарищами по команде, благодарил болельщиков.
У меня был разговор с Криштиану перед матчем со Швейцарией. Я сказал ему, что его не будет в стартовом составе на матч 1/8 финала. Он был недоволен разговором. Но это был нормальный разговор, где каждый высказал свою точку зрения.
Когда игрок является капитаном сборной Португалии и начинает со скамейки запасных, то нормально, что он недоволен. Он спросил меня, хорошая ли это идея. Я уверяю, что он никогда не терял концентрацию.
Пришло время закончить это и остановиться. Он праздновал голы с партнёрами, но получилось так, что ушёл после матча один. Давайте оставим Криштиану Роналду в покое», — приводит слова Сантуша Marca.
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