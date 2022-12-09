Булыкин — о словах Арсена Венгера: где зимой проводить чемпионат мира? Лучше играть летом

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал предложение главы отдела глобального развития футбола ФИФА Арсена Венгера о проведении чемпионатов мира зимой в африканских странах.
«Венгер предложил проводить чемпионаты мира зимой? А где их зимой проводить? Думаю, это вряд ли получится. Считаю, летом – оптимальнее, тем более народ может погулять в фан-зонах по всему миру, это конец сезона, не середина. Тем более все трансферы в основном проводятся в летний период. Все эти вещи тянут за собой, что лучше играть летом.
Конечно, можно их проводить и каждые два-три года, но, думаю, это убьёт интерес к чемпионату мира, как это в хоккее – каждый год проводится, это не так интересно», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 9 декабря 2022
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