Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рахим Стерлинг вернулся к тренировкам сборной Англии

Рахим Стерлинг вернулся к тренировкам сборной Англии
Комментарии

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг вернулся к тренировкам национальной команды в Катаре. Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Он пропустил много тренировок и совершил два длительных перелёта. Это плохая подготовка», — приводит слова главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, ранее стало известно, что дом Стерлинга в Лондоне ограбили, пока он находился в Катаре в составе сборной. Чтобы убедиться в благополучии своих родных, Рахим решил вернуться в Великобританию.

Сборная Англии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года сыграет с национальной командой Франции. Встреча состоится завтра, 10 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.

Календарь матчей ЧМ-2022
Какая сборная станет новым чемпионом мира? Рейтинг фаворитов ЧМ-2022 Какая сборная станет новым чемпионом мира? Рейтинг фаворитов ЧМ-2022

Видео: Самые яркие матчи топ-сборных в истории чемпионатов мира

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022