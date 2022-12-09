Рахим Стерлинг вернулся к тренировкам сборной Англии

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг вернулся к тренировкам национальной команды в Катаре. Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Он пропустил много тренировок и совершил два длительных перелёта. Это плохая подготовка», — приводит слова главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, ранее стало известно, что дом Стерлинга в Лондоне ограбили, пока он находился в Катаре в составе сборной. Чтобы убедиться в благополучии своих родных, Рахим решил вернуться в Великобританию.

Сборная Англии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года сыграет с национальной командой Франции. Встреча состоится завтра, 10 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.

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