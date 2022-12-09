Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слуцкий: Губерниев считает, что если он громко прокричит вид спорта, то разбирается в нём

Слуцкий: Губерниев считает, что если он громко прокричит вид спорта, то разбирается в нём
Комментарии

Известный российский тренер Леонид Слуцкий высказался о спортивном журналисте и комментаторе Дмитрии Губерниеве. Экс-наставник «Рубина» в ироничной форме оценил спортивные знания Губерниева.

«Может, Губерниев и знает ответ на заданный вами вопрос. Но человек считает, что если он громко прокричит вид спорта, то автоматически в нём разбирается. Баскетбол! И он уже на уровне Гомельского. Лыжные гонки! И Вяльбе уже тихо курит в стороне», — сказал Леонид Слуцкий в шоу «Контакты» на YouTube-канале комика Антона Шастуна.

Напомним, 51-летний Слуцкий с декабря 2019-го по ноябрь 2022-го возглавлял «Рубин». С казанской командой он по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу, но остался на своём посту. Об уходе Слуцкого из «Рубина» было объявлено после ничьей 0:0 с «Енисеем».

Новость по теме
«Я всё ещё являюсь звездой». Губерниев ответил норвежскому лыжнику, назвавшему его идиотом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022