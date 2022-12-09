Слуцкий: Губерниев считает, что если он громко прокричит вид спорта, то разбирается в нём

Известный российский тренер Леонид Слуцкий высказался о спортивном журналисте и комментаторе Дмитрии Губерниеве. Экс-наставник «Рубина» в ироничной форме оценил спортивные знания Губерниева.
«Может, Губерниев и знает ответ на заданный вами вопрос. Но человек считает, что если он громко прокричит вид спорта, то автоматически в нём разбирается. Баскетбол! И он уже на уровне Гомельского. Лыжные гонки! И Вяльбе уже тихо курит в стороне», — сказал Леонид Слуцкий в шоу «Контакты» на YouTube-канале комика Антона Шастуна.
Напомним, 51-летний Слуцкий с декабря 2019-го по ноябрь 2022-го возглавлял «Рубин». С казанской командой он по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу, но остался на своём посту. Об уходе Слуцкого из «Рубина» было объявлено после ничьей 0:0 с «Енисеем».
- 9 декабря 2022
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