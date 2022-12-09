Карпин: испанцы владели мячом по 80% времени в каждом матче. Но это не приносит результат

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин оценил выступление национальной команды Испании на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Не говорил бы, что у испанского футбола кризис. Если говорить про этот чемпионат мира, то все матчи Испании сливаются — владеют мячом почти под 80%, но без создания моментов, без продвижения. Мне кажется, это перебор. Да, стиль — это хорошо. Но стиль, который не приносит результат, и всё равно от него не отходить…



Возможно, что-то нужно менять. Для начала поменяли тренера. Всегда самое главное, если есть футболисты, тогда из них можно что-то слепить. Если бы не было футболистов, тогда можно было бы говорить про кризис. Но футболисты есть, и реально хорошие.



Неправильно говорить, что виноват только Луис Энрике. Везде, и в сборной, и в клубах, происходит то же самое — если нет результата, снимают тренера, особенно в клубах. Понятно, что при плохих результатах ответственность лежит на тренере», — приводит слова Карпина Sport24.

Сборная Испании вышла из группы с Японией, Германией и Коста-Рикой со второго места. В 1/8 финала турнира в Катаре испанцы потерпели поражение от сборной Марокко, уступив африканцам в серии пенальти. После вылета испанской команды главный тренер сборной Луис Энрике был уволен.

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