Евгений Алдонин: на ЧМ-2022 Аргентина ещё не играла с соперником уровня Нидерландов

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Нидерландов и Аргентины. Игра состоится сегодня, 9 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.
«В матче Нидерландов и Аргентины фавориты в любом случае аргентинцы, но не явные. На этом чемпионате Аргентина ещё не играла с соперником уровня голландцев. Думаю, будет очень интересный футбол. Если Аргентина справится с Голландией, то нас ждёт фееричный полуфинал с бразильцами, скорее всего», – сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции, которая на предыдущем мировом первенстве в России в финальном матче обыграла сборную Хорватии со счётом 4:2.
- 9 декабря 2022
-
17:41
-
17:40
-
17:33
-
17:24
-
17:21
-
17:12
-
17:11
-
17:03
-
17:00
-
16:52
-
16:50
-
16:45
-
16:43
-
16:40
-
16:40
-
16:22
-
16:15
-
16:04
-
16:03
-
16:00
-
15:58
-
15:52
-
15:50
-
15:45
-
15:43
-
15:25
-
15:21
-
15:15
-
15:03
-
15:00
-
14:57
-
14:45
-
14:39
-
14:25
-
14:21