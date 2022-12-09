Евгений Алдонин: на ЧМ-2022 Аргентина ещё не играла с соперником уровня Нидерландов

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Нидерландов и Аргентины. Игра состоится сегодня, 9 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.



«В матче Нидерландов и Аргентины фавориты в любом случае аргентинцы, но не явные. На этом чемпионате Аргентина ещё не играла с соперником уровня голландцев. Думаю, будет очень интересный футбол. Если Аргентина справится с Голландией, то нас ждёт фееричный полуфинал с бразильцами, скорее всего», – сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции, которая на предыдущем мировом первенстве в России в финальном матче обыграла сборную Хорватии со счётом 4:2.