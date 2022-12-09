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Карпин: Аргентина вытаскивает матчи за счёт Месси. Эта сборная не удивляет

Карпин: Аргентина вытаскивает матчи за счёт Месси. Эта сборная не удивляет
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал выступление национальной команды Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Честно, не могу сказать, что Аргентина творит и очень нравится. Да, вытаскивают матчи за счёт индивидуальных качеств Месси и отдельных игроков. Но сказать, что это сборная, которая удивляет — нет», — приводит слова Карпина Sport24.

Лионель Месси забил три гола и отдал одну результативную передачу в четырёх матчах сборной Аргентины на мундиале в Катаре. Аргентинская команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2022 года, где сыграет со сборной Нидерландов. Матч состоится сегодня, 9 декабря, начало встречи – в 22:00 по московскому времени.

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