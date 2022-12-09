Подготовься к окончанию чемпионата мира с «Чемпионат Brainboy»

14 декабря в 19:30 в баре Liberty состоится заключительная игра третьего сезона футбольного Чемпионата Brainboy от Championat.com. Приходи, и вместе узнаем, какие команды попадут в финал по итогам сезона, сможет ли лидер общего зачёта стать лидером по количеству побед в сезоне, и просто отлично проведём время! А главное – тебя ждут подарки от «Чемпионата» и «Бомборы».

Если ты наизусть знаешь биографию Гаэля Ондуа и «Зимний сон» для тебя – это не название песни Алсу, а игра Сон Хын Мина на чемпионате мира, то срочно собирай команду и регистрируйся!