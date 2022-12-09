Источник: Квинси Промес может получить российский паспорт

Нидерландский форвард «Спартака» Квинси Промес может получить российское гражданство. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, красно-белые инициировали получение российского паспорта для Промеса по примеру игроков «Зенита» — Малкома и Клаудиньо.
Сообщается, что присвоение нидерландскому футболисту гражданства России остаётся под вопросом, так как на родине он является фигурантом уголовного дела, связанного с наркотиками, однако вероятность положительного исхода довольно высока.
Квинси Промес в 16 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги забил 14 мячей и делит первую строчку в рейтинге лучших бомбардиров с форвардом «Оренбурга» Владимиром Сычевым.
Промес побывал на тренировке детского «Спартака»:
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