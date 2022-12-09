«Барселона» сконцентрируется на трансфере Мукоко после перехода Эндрика в «Реал»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко продолжает входить в сферу интересов «Барселоны». Испанский клуб намерен сосредоточиться на подписании 18-летнего футболиста после сорванного трансфера 16-летнего Эндрика. Об этом сообщает Sport.es.

Ранее сообщалось, что переход бразильца из «Палмейраса» летом 2024 года согласовал мадридский «Реал». «Сливочные» должны заплатить за его переход € 60+12 млн. «Барселона», которая тоже интересовалась Эндриком, теперь хочет приложить все силы для трансфера Мукоко.

Мукоко провёл одну минуту на чемпионате мира, где его сборная Германии вылетела после группового этапа турнира. За «Боруссию» в 22 матчах он забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце нынешнего сезона.

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