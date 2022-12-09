«Барселона» сконцентрируется на трансфере Мукоко после перехода Эндрика в «Реал»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко продолжает входить в сферу интересов «Барселоны». Испанский клуб намерен сосредоточиться на подписании 18-летнего футболиста после сорванного трансфера 16-летнего Эндрика. Об этом сообщает Sport.es.
Ранее сообщалось, что переход бразильца из «Палмейраса» летом 2024 года согласовал мадридский «Реал». «Сливочные» должны заплатить за его переход € 60+12 млн. «Барселона», которая тоже интересовалась Эндриком, теперь хочет приложить все силы для трансфера Мукоко.
Мукоко провёл одну минуту на чемпионате мира, где его сборная Германии вылетела после группового этапа турнира. За «Боруссию» в 22 матчах он забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце нынешнего сезона.
На катарском ТВ поиздевались над сборной Германии. Видеоролик:
- 9 декабря 2022
-
19:06
-
19:05
-
19:00
-
18:48
-
18:45
-
18:39
-
18:37
-
18:35
-
18:25
-
18:21
-
18:13
-
18:07
-
17:57
-
17:51
-
17:41
-
17:40
-
17:33
-
17:24
-
17:21
-
17:12
-
17:11
-
17:03
-
17:00
-
16:52
-
16:50
-
16:45
-
16:43
-
16:40
-
16:40
-
16:22
-
16:15
-
16:04
-
16:03
-
16:00
-
15:58