Луис Энрике может возглавить «Атлетико» или «Манчестер Юнайтед»

Луис Энрике, который недавно покинул пост главного тренера сборной Испании, может возглавить «Атлетико» или «Манчестер Юнайтед», сообщает AS.



По информации источника, специалист ещё до старта чемпионата мира в Катаре принял решение уйти из национальной команды.



«Матрасники» рассматривают Луиса Энрике как альтернативу Диего Симеоне. Уход аргентинца из «Атлетико» становится всё более вероятным: после того как мадридский клуб лишился шансов на продолжение борьбы в еврокубках, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов, пробиться в главный клубный турнир Европы через чемпионат Испании также будет нелёгкой задачей.



Другим претендентом на подписание испанского специалиста является «Манчестер Юнайтед». Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг до сих пор не смог обеспечить стабильные результаты команды, в текущем сезоне «красные дьяволы» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ.

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