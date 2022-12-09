«Челси» и «Манчестер Юнайтед» могут подписать Маккенни в январе. «Ювентус» просит € 30 млн

Туринский «Ювентус» в зимнее трансферное окно готов расстаться с полузащитником Уэстоном Маккенни и запрашивает за переход американского футболиста € 30 млн. Об этом сообщает Calciomercato.com.
По сведениям источника, итальянский клуб будет готов продать футболиста и по сниженной цене. Сообщается, что представители Маккенни разговаривали с дортмундской «Боруссией» и некоторыми клубами английской Премьер-лиги, включая «Астон Виллу». Также в услугах Маккенни заинтересованы «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».
Маккенни выступает за «Ювентус» с 2020 года. Тогда «бьянконери» арендовали футболиста у «Шальке» за € 4,5 млн, а затем выкупили за € 20,5 млн. В нынешнем сезоне Уэстон в 22 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.
Игрок сборной США Рикардо Пепи отпраздновал победу Нидерландов. Видеоролик:
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