ЦСКА сыграет с сербским «Партизаном» и датским «Вайле» на зимних сборах

Московский ЦСКА в своём телеграм-канале представил соперников, с которыми команда сыграет на зимних сборах в Объединённых Арабских Эмиратах и Турции.

На сборах в ОАЭ ЦСКА проведёт матч с неизвестным соперником (15 января) и «Оренбургом» (19 января). На втором сборе армейцы сыграют с сербским «Партизаном» (27 января), «Аланией» (31 января) и датским «Вайле» (4 февраля), а на третьем – с «Ахматом» (11 февраля) и «Динамо» (15 февраля).

Первую часть сезона ЦСКА закончил на пятой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав в 17 матчах 29 очков. В Фонбет Кубке России команда Владимира Федотова заняла в своей группе второе место и в плей-офф Пути РПЛ сыграет с «Краснодаром». Этот матч станет первым официальным в 2023 году и должен состояться 21 февраля.