Левандовски: футболисты сборной Польши не рассчитывали на призовые за участие в ЧМ

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски заявил, что футболисты национальной команды не рассчитывали на призовые за участие на чемпионате мира в Катаре, а разговор об этом с премьер-министром страны Матеушем Моравецким произошёл за несколько минут до вылета на турнир.
«Премьер-министр Польши сказал нам о призовых за выступление на мундиале, но мы не восприняли этот разговор всерьёз. Дискуссий о том, из каких средств выплатят этот бонус, в команде никогда не было. Для нас это были виртуальные деньги.
Мы ничего не ждали, не требовали никаких выплат и не стремились получить деньги польских граждан. Позвольте мне прояснить ситуацию: выступление за национальную команду – это предмет гордости для нас», — приводит слова Левандовского Onet.pl.
Поляки завершили выступление на мундиале в Катаре в 1/8 финала, уступив сборной Франции – 1:3.
Истребители сопровождают сборную Польши на ЧМ-2022:
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