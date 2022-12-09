Валерий Газзаев назвал абсурдными слова Арсена Венгера о проведении чемпионата мира зимой

Известный российский тренер Валерий Газзаев отреагировал на предложение экс-наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера проводить мировые первенства зимой.
«Слова Венгера достаточно спорные. Обычно в это время в Европе проходят национальные чемпионаты. Встроить чемпионат мира в этот режим невозможно. Мы видим, что многие сборные практически не имели серьёзной подготовки, как это обычно бывает летом. Сейчас игроки приедут из сборных и практически сразу начнут играть в национальных чемпионатах.
Что тогда, теперь все чемпионаты мира будут проходить в Африке или тёплых странах? Да, сейчас случился форс-мажор из-за жары летом. Чемпионат мира в Катаре проходит прекрасно. Мы не видим никаких проблем. Да, нужно развивать футбол на разных континентах. Чемпионаты мира проводятся в Европе, Азии, Африке, сейчас — на востоке. Следующий чемпионат мира будет в Северной Америке. Мне кажется, что слова Венгера абсурдные», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 9 декабря 2022
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