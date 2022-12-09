Зиеш отдаёт деньги, полученные за игры в составе сборной Марокко, нуждающимся
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Полузащитник «Челси» и сборной Марокко Хаким Зиеш играет за национальную команду на особых условиях. Об этом сообщает инсайдер Халед Бейдун в своей социальной сети.
По информации источника, атакующий футболист не взял себе ни одного доллара, заработанного за выступления в составе сборной. Он отдаёт полученные средства сотрудникам команды и бедным семьям в своей родной стране. Хаким защищает цвета национальной команды с 2015 года, при этом он родился в Нидерландах.
В 2018 году Зиеш принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матчах с Ираном, Португалией и Испанией. На мундиале в Катаре он отметился голом в последнем матче группового этапа с Канадой (2:1).
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