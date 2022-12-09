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Роберто Мартинес может возглавить сборную Мексики

Роберто Мартинес может возглавить сборную Мексики
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Бывший главный тренер сборной Бельгии испанец Роберто Мартинес может возглавить сборную Мексики. Об этом сообщает HLN.

По информации источника, Мартинес является приоритетным вариантом среди возможных преемников Херардо Мартино. С ним национальная команда Мексики не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира. Однако конкретного предложения Мартинесу пока не поступало, но мексиканская федерация футбола уже составила шорт-лист из потенциальных кандидатов.

Недавно Мартинес покинул пост наставника бельгийцев. С ним команда дошла до полуфинала чемпионата мира в России, в котором уступила сборной Франции, а затем в матче за третье место оказалась сильнее англичан.

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