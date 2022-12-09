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Бразилия — Хорватия: команды не открыли счёт в первом тайме

Бразилия — Хорватия: команды не открыли счёт в первом тайме
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Сегодня, 9 декабря, сборные Хорватии и Бразилии встречаются в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча проходит на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.

Команды не открыли счёт в первом тайме. На 25-й минуте Данило получил жёлтую карточку. Йосип Юранович совершил рывок по правому краю, прокинул мяч вперёд, а Данило в попытке отбора прямой ногой задел голову соперника.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хорватская сборная обыграла в 1/8 финала турнира в Катаре национальную команду Японии (1:1, 3:1 пен.). Бразильская команда одержала победу над сборной Южной Кореи (4:1).

Победитель данного матча встретится в полуфинале чемпионата мира с победителем пары Аргентина – Нидерланды, чей матч также состоится сегодня, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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