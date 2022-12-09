Кавазашвили — о словах Венгера: я тоже могу предложить проводить ЧМ в любое время года

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на предложение экс-наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера проводить мировые первенства зимой.
«Я тоже могу предложить проводить чемпионат мира в любое время года. И что, это имеет какое-то значение для общественного мнения? Или Венгер — это такая фигура в футбольном хозяйстве, что надо обязательно давать ему ход? Ну хорошо, он предложил. После этого целый год будут продолжать предлагать, муссировать их, слухи вокруг них, а дальше что?
Всегда было прекрасно, когда чемпионат мира начинался в июне. Под этот срок подстраивались все национальные федерации. Они проводили соревнования одноуровневые и двухуровневые. А сейчас что хотят этим сделать, какая-то подоплёка за этим должна быть. Но какая она, в какую сторону направлена, для чего это делается, я понять не могу. То, что Венгер предложил, это ни о чём не говорит», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 9 декабря 2022
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