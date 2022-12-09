Карпин: силу азиатских команд понимал ещё до ЧМ. Их футбол не тот, что был 5–10 лет назад

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о силе азиатских команд. На чемпионате мира в Катаре сборные Южной Кореи и Японии сумели преодолеть групповой этап, но завершили выступление на турнире на стадии 1/8.

«Лично для меня сила азиатских команд была понятна и до чемпионата мира. Надеюсь, для тех, кто думал по-другому, чемпионат мира развернул мнение в другую сторону. Даже те команды, с которыми мы играли — Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, — и команды, которые показывают результаты на ЧМ, говорят о том, что азиатский футбол уже не тот, что был 5–10 лет назад.

Кто думает по-другому, прилично ошибается. Поэтому и говорить о том, что надо Киргизию и Таджикистан обыгрывать 10:0… Просто посмотрите результаты этих сборных против тех же Японии и Кореи. Причём они играют не товарищеские матчи, а готовятся. И они не обыгрывают эти команды по 5:0 и 6:0. Мьянму и Мальдивы можно обыграть, так это и происходит», — приводит слова Карпина Sport24.