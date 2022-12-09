«Барселона» летом отказалась от покупки Гонсалу Рамуша. Он оформил хет-трик в 1/8 ЧМ-2022

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш в летнее трансферное окно мог стать игроком «Барселоны». Испанский клуб искал дублёра для Роберта Левандовского, но отказался от подобного перехода из-за того, что Мемфис Депай остался в команде. Об этом сообщает Sport.es. По сведениям источника, если бы Депай покинул «Барселону», то она бы была заинтересована в подписании Рамуша.
Рамуш оформил хет-трик в матче за сборную Португалии с Швейцарией (6:1) в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Всего за национальную команду в четырёх матчах он забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.
В 24 матчах нынешнего сезона за «Бенфику» на счету Рамуша 17 голов и семь голевых передач. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
Самые дорогие футболисты ЧМ-2022. Видеоролик:
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