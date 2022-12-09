Наставник Марокко: не могу представить, чтобы «Барселона» пригласила арабского тренера

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги ответил, почему арабские тренеры не востребованы в европейских командах.
«Думаю, этот вопрос лучше задать европейским клубам. Возможно, это вопрос культуры и менталитета. Невозможно представить, чтобы «Барселона» или «Манчестер Сити» пригласили арабского тренера. Они не рассматривают такие варианты, как будто мы недостойны этого, как будто у нас не хватает способностей.
Но в истории есть моменты, которые заставляют людей передумать. Мы, арабы и африканцы, должны показать, что мы готовы.
Я десять лет работаю тренером, но на меня никто не обращал внимания. «У него нет опыта, давайте рассмотрим другого кандидата». Но я в четвертьфинале. Объясните это чудо. Опыт не имеет значения. Всё дело в навыках», — приводит слова специалиста официальный сайт ФИФА.
Марокканцы празднуют победу над Испанией в испанских городах:
- 9 декабря 2022
-
20:47
-
20:44
-
20:43
-
20:30
-
20:26
-
20:22
-
20:15
-
20:13
-
20:10
-
20:03
-
20:00
-
19:52
-
19:48
-
19:35
-
19:35
-
19:34
-
19:19
-
19:18
-
19:06
-
19:05
-
19:00
-
18:48
-
18:45
-
18:39
-
18:37
-
18:35
-
18:25
-
18:21
-
18:13
-
18:07
-
17:57
-
17:51
-
17:41
-
17:40
-
17:33