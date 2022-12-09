Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наставник Марокко: не могу представить, чтобы «Барселона» пригласила арабского тренера

Наставник Марокко: не могу представить, чтобы «Барселона» пригласила арабского тренера
Валид Реграги
Комментарии

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги ответил, почему арабские тренеры не востребованы в европейских командах.

«Думаю, этот вопрос лучше задать европейским клубам. Возможно, это вопрос культуры и менталитета. Невозможно представить, чтобы «Барселона» или «Манчестер Сити» пригласили арабского тренера. Они не рассматривают такие варианты, как будто мы недостойны этого, как будто у нас не хватает способностей.

Но в истории есть моменты, которые заставляют людей передумать. Мы, арабы и африканцы, должны показать, что мы готовы.

Я десять лет работаю тренером, но на меня никто не обращал внимания. «У него нет опыта, давайте рассмотрим другого кандидата». Но я в четвертьфинале. Объясните это чудо. Опыт не имеет значения. Всё дело в навыках», — приводит слова специалиста официальный сайт ФИФА.

Почему успех Марокко на ЧМ-2022 на самом деле не сенсация Почему успех Марокко на ЧМ-2022 на самом деле не сенсация

Марокканцы празднуют победу над Испанией в испанских городах:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022