Наставник Марокко: не могу представить, чтобы «Барселона» пригласила арабского тренера

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги ответил, почему арабские тренеры не востребованы в европейских командах.



«Думаю, этот вопрос лучше задать европейским клубам. Возможно, это вопрос культуры и менталитета. Невозможно представить, чтобы «Барселона» или «Манчестер Сити» пригласили арабского тренера. Они не рассматривают такие варианты, как будто мы недостойны этого, как будто у нас не хватает способностей.



Но в истории есть моменты, которые заставляют людей передумать. Мы, арабы и африканцы, должны показать, что мы готовы.



Я десять лет работаю тренером, но на меня никто не обращал внимания. «У него нет опыта, давайте рассмотрим другого кандидата». Но я в четвертьфинале. Объясните это чудо. Опыт не имеет значения. Всё дело в навыках», — приводит слова специалиста официальный сайт ФИФА.

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