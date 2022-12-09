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Тренер Марокко: почему мы должны владеть мячом? Африканцы часто хорошо играют, но уступают

Тренер Марокко: почему мы должны владеть мячом? Африканцы часто хорошо играют, но уступают
Валид Реграги
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Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги заявил, что его команда не должна стремиться получить преимущество над соперником по владению мячом. На чемпионате мира в Катаре только Коста-Рика, которая завершила выступление на турнире на групповой стадии, владела мячом меньше Марокко (30,2% против 32,3%).

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«Почему наша сборная должна держать мяч? Почему африканским командам нужно играть здорово, а потом проигрывать и плакать?

Мы хотим показать, что Африка заслуживает того, чтобы быть здесь, Марокко этого заслуживает, футбол – это глобальное явление.

За нами стоит наша федерация, целый народ, целый континент. У нас есть арабский мир, это множество людей. Вот из чего мы будем черпать энергию», — приводит слова Реграги официальный сайт ФИФА.

Марокко в 1/4 финала чемпионата мира встретится с командой Португалии. Матч состоится завтра, 10 декабря (18:00 мск).

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