Тренер Марокко: почему мы должны владеть мячом? Африканцы часто хорошо играют, но уступают

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги заявил, что его команда не должна стремиться получить преимущество над соперником по владению мячом. На чемпионате мира в Катаре только Коста-Рика, которая завершила выступление на турнире на групповой стадии, владела мячом меньше Марокко (30,2% против 32,3%).

«Почему наша сборная должна держать мяч? Почему африканским командам нужно играть здорово, а потом проигрывать и плакать?



Мы хотим показать, что Африка заслуживает того, чтобы быть здесь, Марокко этого заслуживает, футбол – это глобальное явление.



За нами стоит наша федерация, целый народ, целый континент. У нас есть арабский мир, это множество людей. Вот из чего мы будем черпать энергию», — приводит слова Реграги официальный сайт ФИФА.



Марокко в 1/4 финала чемпионата мира встретится с командой Португалии. Матч состоится завтра, 10 декабря (18:00 мск).

Марокканцы в Мадриде отмечают победу своей сборной над Испанией: