Партнёры Роналду по сборной недовольны, что Криштиану взял с собой менеджера на ЧМ
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Игроки сборной Португалии недовольны тем, что нападающему национальной команды Криштиану Роналду разрешили пригласить своего менеджера на чемпионат мира в Катаре. Об этом сообщает Record.
По информации источника, Рикарду Регуфе, менеджер и друг игрока, всюду преследует Криштиану. Менеджер посещает те места, в которые можно проходить только футболистам. Спортсмены недовольны присутствием Регуфе и не понимают, почему он находится в расположении команды.
Роналду не вышел в стартовом составе сборной Португалии на матч 1/8 финала со Швейцарией (6:1). В прессе появились слухи о том, что нападающий угрожал главному тренеру Фернанду Сантушу покинуть расположение национальной команды.
Самые старые и молодые участники чемпионата мира в Катаре:
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