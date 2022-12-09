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Партнёры Роналду по сборной недовольны, что Криштиану взял с собой менеджера на ЧМ

Партнёры Роналду по сборной недовольны, что Криштиану взял с собой менеджера на ЧМ
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Игроки сборной Португалии недовольны тем, что нападающему национальной команды Криштиану Роналду разрешили пригласить своего менеджера на чемпионат мира в Катаре. Об этом сообщает Record.

По информации источника, Рикарду Регуфе, менеджер и друг игрока, всюду преследует Криштиану. Менеджер посещает те места, в которые можно проходить только футболистам. Спортсмены недовольны присутствием Регуфе и не понимают, почему он находится в расположении команды.

Роналду не вышел в стартовом составе сборной Португалии на матч 1/8 финала со Швейцарией (6:1). В прессе появились слухи о том, что нападающий угрожал главному тренеру Фернанду Сантушу покинуть расположение национальной команды.

Самые старые и молодые участники чемпионата мира в Катаре:

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