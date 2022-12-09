Неймар сравнялся с Пеле по голам за сборную Бразилии
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Нападающий сборной Бразилии Неймар открыл счёт в матче 1/8 финала чемпионата мира с Хорватией. Этот гол стал для 30-летнего футболиста 77-м в составе национальной команды. Он сравнялся по этому показателю с лучшим бомбардиром Бразилии Пеле.
Неймар впервые сыграл за сборную Бразилии в августе 2010 года. С тех пор форвард в 123 матчах забил 76 мячей и отдал 56 результативных передач. В сборной Неймар выиграл Кубок конфедераций и Олимпиаду. Турнир в Катаре стал для Неймара третьим в карьере.
Пеле забил 77 голов в 92 матчах. Он становился чемпионом мира трижды, приняв участие всего в четырёх мундиалях. Пеле был признан лучшим футболистом XX века по версии футбольной комиссии ФИФА.
Пеле обратился к болельщикам в свой день рождения. Видеоролик:
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