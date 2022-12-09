Хорват Ливакович установил рекорд ЧМ-2022 по числу спасений в одном матче
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Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович в матче со сборной Бразилии в 1/4 финала чемпионата мира (1:1 доп.вр.) отбил 11 мячей, установив рекорд ЧМ-2022 по числу спасений в одной игре.
27-летний Ливакович дебютировал в сборной Хорватии в январе 2017 года. С тех пор в 39 матчах он пропустил 43 мяча и 11 раз сыграл «на ноль».
Сборная Хорватии (5 очков) на групповом этапе чемпионата мира выступала в одной группе с Марокко (7), Бельгией (4) и Канадой (0). На стадии 1/8 финала хорваты в серии пенальти оказались точнее сборной Японии. На стадии четвертьфинала в серии пенальти Хорватия переиграла сборную Бразилии.
Иван Ракитич троллит Ромелу Лукаку после матча Хорватии и Бельгии на ЧМ-2022. Видеоролик:
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