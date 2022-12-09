Нидерланды — Аргентина: стартовые составы на матч четвертьфинала чемпионата мира

Сегодня, 9 декабря, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины. Команды встретятся на стадионе «Лусаил Айконик». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Антонио Лаосом из Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы.
Нидерланды: Нопперт, Блинд, Аке, ван Дейк, Тимбер, Думфрис, де Йонг, де Рон, Бергвейн, Депай, Гакпо.
Аргентина: Э. Мартинес, Акунья, Л. Мартинес, Отаменди, Ромеро, Молина, Мак Аллистер, Фернандес, Де Пауль, Альварес, Месси.
Нидерланды в 1/8 финала без особых проблем обыграли сборную США – 3:1. На групповой стадии подопечные Луи ван Гала обошли хозяев турнира – катарцев, а также команды Эквадора и Сенегала.
Аргентинцы выиграли квартет С, после сенсационного поражения от Саудовской Аравии на старте турнира (1:2) обыграв Мексику (2:0) и Польшу (2:0). В первом раунде плей-офф команда Лионеля Скалони была сильнее Австралии (2:1).
- 9 декабря 2022
-
22:11
-
22:11
-
22:11
-
22:00
-
22:00
-
21:55
-
21:45
-
21:32
-
21:31
-
21:25
-
21:22
-
21:19
-
21:16
-
21:13
-
21:11
-
21:11
-
21:08
-
21:03
-
21:01
-
20:59
-
20:55
-
20:47
-
20:44
-
20:43
-
20:30
-
20:26
-
20:22
-
20:15
-
20:13
-
20:10
-
20:03
-
20:00
-
19:52
-
19:48
-
19:35