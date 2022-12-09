«Котики всё видят!» Губерниев — о вылете сборной Бразилии

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение сборной Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира. Южноамериканцы уступили в серии пенальти национальной команде Хорватии.
«Котики всё видят!!! Бразилия — прощай!!!» — написал он в своём телеграм-канале.
На предматчевой пресс-конференции перед четвертьфинальным матчем между сборными Бразилии и Хорватии сотрудник пресс-службы южноамериканцев выбросил кошку, залезшую на столик, за которым сидят футболисты. Из футболистов «селесао» на той пресс-конференции был нападающий Винисиус Жуниор.
Первые 120 минут противостояния завершились со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказалась европейская сборная. В составе команды Златко Далича в серии 11-метровых отличились Никола Влашич, Ловро Майер, Лука Модрич и Мислав Оршич.
Родриго не реализовал свой удар в послематчевой серии, его удар взял голкипер «шашечных» Доминик Ливакович. Каземиро и Педро Абреу оказались сильнее вратаря европейцев, а Маркиньос бил последним. Его удар угодил в штангу.
- 9 декабря 2022
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