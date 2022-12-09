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«Обалдеть!» Мостовой — о победе Хорватии над Бразилией в четвертьфинале ЧМ-2022

«Обалдеть!» Мостовой — о победе Хорватии над Бразилией в четвертьфинале ЧМ-2022
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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о победе сборной Хорватии над Бразилией в четвертьфинале чемпионата мира. В основное время команды не открыли счёт, а в дополнительное обменялись голами. В серии пенальти сильнее были хорваты — 4:2.

«Обалдеть! Я ушёл, когда Неймар забил. А сейчас мне звонят и говорят, что по пенальти хорваты выиграли. Конечно, это неожиданно. Думаю, этот чемпионат мира можно назвать сенсацией. Как он начался с сенсационных результатов, так он и продолжается. Не знаю, к счастью или нет.

По поводу Хорватии я предупреждал, когда они первую игру сыграли слабо, что не нужно сбрасывать со счетов — у неё есть мастерство и класс. Повторяется успех Хорватии 2018 года. Выбить Бразилию — сумасшествие. Молодцы.

Дежавю с 2018 годом? Получается, что да. Остаюсь при своём мнении, о котором говорил в 1-м туре. История. Я предполагал, что будет 1:1, правда, в основное время. Но получилось в дополнительное», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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