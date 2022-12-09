ЦСКА поздравил Олича и Влашича с победой над Бразилией и выходом в полуфинал ЧМ-2022

Московский ЦСКА в телеграм-канале опубликовал поздравления своим бывшим игрокам Николе Влашичу и Ивице Оличу с выходом сборной Хорватии в полуфинал чемпионата мира в Катаре. Хорваты в серии пенальти обыграли Бразилию и вышли в плей-офф мундиаля во второй раз подряд.
Напомним, Влашич играл за московский ЦСКА с 2018 по 2021 год, после чего перешёл в «Вест Хэм Юнайтед». Нынешний сезон хорватский футболист проводит в «Торино» на правах аренды. На данный момент Влашич находится в расположении сборной Хорватии и выступает на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, а в 2021 году был главным тренером московской команды.
Хорваты в четвертьфинале турнира обыграли в серии пенальти Бразилию и вышли в полуфинал турнира, где сыграют с победителем пары Аргентина — Нидерланды.
Скандальное видео хорватской модели на ЧМ в Катаре. Видеоролик:
- 9 декабря 2022
-
22:11
-
22:11
-
22:11
-
22:00
-
22:00
-
21:55
-
21:45
-
21:32
-
21:31
-
21:25
-
21:22
-
21:19
-
21:16
-
21:13
-
21:11
-
21:11
-
21:08
-
21:03
-
21:01
-
20:59
-
20:55
-
20:47
-
20:44
-
20:43
-
20:30
-
20:26
-
20:22
-
20:15
-
20:13
-
20:10
-
20:03
-
20:00
-
19:52
-
19:48
-
19:35