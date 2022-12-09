ЦСКА поздравил Олича и Влашича с победой над Бразилией и выходом в полуфинал ЧМ-2022

Московский ЦСКА в телеграм-канале опубликовал поздравления своим бывшим игрокам Николе Влашичу и Ивице Оличу с выходом сборной Хорватии в полуфинал чемпионата мира в Катаре. Хорваты в серии пенальти обыграли Бразилию и вышли в плей-офф мундиаля во второй раз подряд.

Напомним, Влашич играл за московский ЦСКА с 2018 по 2021 год, после чего перешёл в «Вест Хэм Юнайтед». Нынешний сезон хорватский футболист проводит в «Торино» на правах аренды. На данный момент Влашич находится в расположении сборной Хорватии и выступает на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, а в 2021 году был главным тренером московской команды.

Хорваты в четвертьфинале турнира обыграли в серии пенальти Бразилию и вышли в полуфинал турнира, где сыграют с победителем пары Аргентина — Нидерланды.

Скандальное видео хорватской модели на ЧМ в Катаре. Видеоролик: